萊爾斯丹上半年轉蝕2979萬人幣

集團指出，新冠肺炎疫情爆發嚴重衝擊內地及港澳零售市場，使集團總收益按年下滑，綜合毛利亦按年跌32.1%至1.63億元，整體毛利率按年跌1.2個百分點至62.8%。

萊爾斯丹亦指，為應對收益下滑，集團已嚴格控制各項銷售費用，銷售及分銷開支按年減少32.2%至1.14億元。由於相關開支減幅較收益跌幅爲高，銷售及分銷開支佔總體收益的比重按年降低0.9個百分點至43.9%。期內，集團停止順德工廠一切生產業務，帶來一次性僱員賠償費用約3,700萬元，故一般及行政開支按年上升21.8%至8,430萬元，一般及行政開支對總收益的佔比升按年13.9個百分點至32.3%。

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