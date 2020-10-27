夜市UPDATES：業績密集出爐美股回穩　港股夜期低水

市場關注美企業績、美國大選以及疫情發展。美股早市先跌後回穩，道指現報27,690點，升5點或0.02%；標指報3,406，升5點或0.17%；納指報11,416點，升57點或0.5%。港股期指夜市報24,751點，升34點，低水36點。

距離美國總統大選結果揭曉只剩一個星期的時間，目前已有超過6,000萬美國人完成投票，創新投票速度紀錄，並可能創下100多年來最高的投票率。市場觀察家現在擔心，若特朗普爆冷贏得選舉，或選舉結果無法確定，有可能出現類似2016年那樣大舉平倉。

儘管全國性的民調顯示民主黨的拜登穩穩地領先於特朗普，但在搖擺州份，兩人的角逐要激烈得多，而結果如何主要是看誰能拿下搖擺州份。

【21:30】美股道指周一(26日)大插650點後，周二(27日)早段繼續偏軟，跌79點，報27,606點，但以科技股為主的納指回升54點，至11,413點。

星級分析員Tom Lee稱，現時疫情肯定並非朝向正確方向，市場對刺激措施的樂觀情緒亦減退，而且美國總統大選即將來臨，料選前市場將持續動盪。惟他相信當大選結束，無論結果如何，市場因鬆一口氣而出現升市，即使國會呈分裂局面，預期仍會達成共識，刺激方案只是規模不同而已。

美國國際集團(AIG)宣布分拆人壽保險和退休產品業務，雖然暫未有詳情，但消息仍刺激AIG股價早段急升5.15%至32.87美元。

美企業績陸續出爐，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)第3季純利倒退55%，至6.68億美元，收入亦跌22%至98.8億美元，兩個數字均好過預期並稱個別行業和地區的需求呈正面迹象，但股價早段仍跌1.61%至160.81美元。

綜合工業企業3M上季純利跌10.7%至14.1億美元，經調整後每股賺2.43美元，高過預期的2.26美元，期內收入則增加4.5%至83.5億美元，增長主要來自個人防護裝備及家居產品。3M股價早段報161.58美元，跌2.76%。

美國晶片生產商AMD落實斥資350億美元股份收購同業Xilinx，AMD同時公布上季業績，純利跳升225%至3.9億美元，期內收入勁升56%至28億美元。AMD股價早段挫1.29%至81.17美元。

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