以史為鑑！美大選日前八日股市9成機會上漲

外國媒體報道，曾預言特朗普贏得上屆美國總統選舉的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，從歷史記錄來看，自1944年以來的19屆大選中，在距離大選日前的8日內，美股標指平均上漲2.5%。在19次記錄中，有17次均出現上漲，換言之，上漲概率達到89%。

這19次記錄中，升幅最大的一次是在2008年金融危機中。在奧巴馬贏得選舉的前8天內，標指飆升了18.5%，雖然隨後美股連續下跌4個月，但之後就開啟了美股歷史上最長的牛市。

然而今年投資者最近都對大選感到有些惴惴不安，剛過去周一美股全線大跌，標指及納指跌近2%，而道指大跌逾2%，並創下9月3日以來最大單日跌幅。目前市場將美股下跌歸咎於歐美新冠肺炎病例高企，以及美國未能有力推進新一輪財政刺激措施。

另外期權市場的表現反映出，一旦大選結果不明朗或存在爭議，市場對11月3日大選日後的波動性增加感到擔憂。

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