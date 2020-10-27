【產經評論】股市與經濟脫節　全球攬炒避不過

正當全城積極部署認購中資科企明星新股之際，備受經濟逆境衝擊的國際金融機構，其季度業績卻呈大幅倒退，兩大訊息一熱一冷形成對比。事實上，全球無止境的量寬放水，已嚴重扭曲資產價格，股市與經濟脫節正走向極端，金融危機只待引爆點出現，全球攬炒正在倒數！

年初以來，大量中國企業來港作首次或第二上市，雖然恒生指數表現未算突出，但論新股集資規模，港股應處全球前列。近季更明顯見到有資金持續流入香港，準備認購全球最大型新股──螞蟻集團。表面上，中資科企新股源源不絕來港上市，有助淡化本港的內憂外患，減低走資憂慮。但實際上，香港經濟景氣並未因而好轉。相反，各行各業都在叫苦連天，失業率亦見不斷攀升。基層無法從資本市場的景氣中獲得多大益處，大小商家生意無甚起色，都在擔心眼前的年關如何度過。

從滙豐控股的季度業績可見，在全球經濟衰退和超低息環境下，傳統銀行業收入和息差持續受壓，信貸損失準備持續上升。全球疫情揮之不去，經濟復甦似近還遠，中美紛爭及英國硬脫歐等風險並未消退，以及來自科技企業的激烈競爭，令到強如滙豐也要靠架構重組兼加大削減經營開支來粉飾業績。大型國際金融機構經營尚且如此艱辛，中小企業的處境必更堪憂！

可見，股市與經濟脫節已是不爭的事實，而此現象絕非香港獨有，在全球主要市場亦普遍存在。究其原因，主要是在疫情衝擊下，各大央行爭相「直升機撒錢」救市，令到市場資金氾濫。然而，疫情不散，經濟復甦無期，加上全球兩強相爭，抑壓了企業投資和消費信心。資金不願投入實體經濟，只有往資本市場尋求機會，激化資產泡沫。長此下去，股票的估值將愈來愈不合理，投資者心底裏看淡經濟前景，在股市賺了錢都不願消費，放水對於刺激實體經濟的作用大打折扣。股市作為經濟晴雨表的功用大失，就如一架在天空失控的飛機，沒能找到安全降落的方法，最終難逃失事解體的命運！

如今，市場都在期望疫情快點過去，全球經濟可以「V」形反彈，收窄資產價格與經濟景氣的差距，從而緩解當前的金融危機。然而，新冠疫苗推出無期，包括中美之爭的地緣政治不斷推演，全球債務仍在爆發式增長。眼前新股市場所營造的投資虛火還能持續多久？若極端的資產價格一旦開始修正，又會對經濟造成多大衝擊？這些問題實在值得投資者深思！

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