龍輝國際控股擬以20合1基準合併股份

此外，公司擬以合資格股東於紀錄日期每持有1股合併股份獲發1股供股股份的基準按認購價每股供股股份0.142港元，募集所得款項總額達約4,525萬港元，方式為供股3.19億股供股股份，或約4,556萬港元，方式為供股3.21億股供股股份。

供股的所得款項淨額最高估計為約4,325萬港元至4,356萬港元。公司計劃動用供股所得款項淨額作用於償還集團現有債務、銀行貸款，及用作集團一般營運資金，包括支付集團餐廳的租金、員工成本及結付集團日常營運開支。

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