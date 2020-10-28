金沙中國母企研售美多項資產　涉468億

傳出母公司擬賣產消息後，金沙中國股價周二最多曾挫4.26%，最終全日收跌1.7%，報28.85元。

據了解，金沙集團已與顧問合作，尋找有興趣的買家，擬出售的資產包括金沙會展中心，及兩間度假酒店The Venetian和The Palazzo。外電又引述金沙集團發言人回應，表示出售事項仍處於非常初期的商談，未落實任何協議。本報亦向金沙中國查詢其母公司賣產事宜，惟至截稿前未獲回覆。

事實上，該集團雖源自美國，但去年來自美國收益僅佔集團整體少於15%，大幅落後其澳門和新加坡業務。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，該集團要賣掉美國資產，增加資源專注拓展增長前景更吸引的亞洲市場，是可以理解的。但澳門賭牌重新競投，預計在未來一年半載仍是市場焦點，亦是對該集團的不明朗因素。

澳門六張賭牌2022年6月1同到期，但澳門當局仍未公布任何重新公開招標細節，各界擔心時間緊迫，難在到期後順利交接，影響澳門經濟。

其中，澳門立法會土地及公共批給事務跟進委員會主席李靜儀上周四就指出，賭牌需要重新競投距今剩餘約一年半，時間較緊張，且因賭牌重新競投涉及層面廣，亦是澳門重要經濟收入來源。因此，委員會希望盡早邀請政府代表列席，聽取政府在這方面的構想。

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