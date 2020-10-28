港九月出口彈9.1%　廠商續睇淡

政府統計處公布，九月香港整體出口貨值為3,793億元，按年升9.1%，終止連續六個月跌勢。不過，現時歐美疫情仍然相當嚴峻，繼續影響消費市道，業界對未來出口情況大幅改善的期望不大，反指要提防今次出口反彈僅屬「小陽春」，料未來香港出口續陷寒冬。

事實上，香港今年整體出口形勢艱難，首9個月的出口貨值數據，就有7個月錄得按年下跌，其中一月份更按年急跌22.7%，二月按年反彈4.3%後即連續6個月錄按年跌幅，至上月才有所反彈。而今年首9個月商品整體出口貨值按年下跌4%。

進口方面，九月份進口貨值為3,920億元，按年升3.4%，錄得有形貿易逆差127億元，相等於商品進口貨值的3.2%。首9個月進口貨值按年下跌6.8%，錄得有形貿易逆差2,329億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

按地區分析，香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升11.2%，當中輸往內地升17%、台灣升10.4%、越南升6.9%，但輸往印度、泰國、以及日本分別下跌16.2%、15.5%和14.4%。至於亞洲以外地區，輸往美國的出口在九月回復溫和增長，按年升5.7%；輸往德國則跌2.5%，但跌幅已見大幅收窄。

按主要貨品類別分析，上月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」升19.7%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」升18.1%和「通訊、錄音及音響設備和儀器」升5.7%。然而，「非金屬礦物製品」則跌19.2%、「衣物及衣物配件」亦大跌26.2%。

政府發言人表示，九月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。展望未來，內地經濟正穩健復甦，料會在短期為香港的出口提供支持。然而，歐美的疫情再度惡化，為當地短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也將為香港出口帶來影響。

香港中華廠商聯合會副會長吳國安表示，九月份出口情況有好轉，相信主要受聖誕訂單帶動，但實際上現時訂單量僅回復以往生意的四成。而歐美疫情惡化導致近期訂單再度下跌，業界的經營依然相當困難。

香港中小企業總會會長劉炳均則表示，近期香港的出口情況有改善，與比較基數較低有關。雖然今年香港出口受中美貿易摩擦的影響減少，但因歐美疫情嚴峻，出口改善情況有限，今年聖誕節旺季的訂單因全球封關而下跌不少，其後訂單情況仍須視乎美國總統大選結果及疫苗的研發進展。他補充，若民主黨的拜登最終勝出大選，相信貿易形勢或會比較理想，惟深信中美貿易戰將來只會降溫，不會消失，未來香港的出口情況實難以大幅改善。

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