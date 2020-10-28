東方日報B1：滙控上季少賺36%勝預期　股價飆4.8%

香港總部門前一對銅獅重光後，滙控終於有較正面消息出台，周二(27日)香港股價逆市做好，收升4.81%成最勁藍籌。滙控倫敦股價接力上升，開市報335.8便士，折合約33.92港元，略高於香港收市價。至於滙控美國預託證券(ADR)周二早段有回吐，報33.53港元，較香港收市價跌0.27港元或0.81%。

滙控績後做好，相關認購證(Call輪)跟升，周二表現最佳七隻認股證全為滙控Call，最大升幅為1.3倍。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行周二見小量資金分別流入行使價33港元的滙控Call，以及行使價26港元的滙控認沽證，滙控輪證近兩個交易日成交急增。

今年首三季計算，滙控稅前盈利則為73.92億美元，按年倒退57.13%。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，第三季經調整除稅前利潤按年跌20.56%，至43.04億美元；季內純利亦下跌54.25%，至13.59億美元。

反映股東投資回報及公司盈利能力指標的有形股本回報率(ROTE)，第三季為2.9%，較去年同期的6.4%，大減3.5個百分點。於第三季末的普通股權一級資本比率(CET1)為15.6%，較第二季末的15%上升0.6個百分點，反映資本充足及財務穩健。

滙控於今年4月宣布暫停派息，惹市場怒轟，行政總裁祈耀年表示，按照集團目前的資本及財務狀況，期望明年能恢復派息，並指明白對股東有迫切需要，仍需視乎監管機構的政策，冀於明年2月有最終決定，並於發表2020年全年業績時一併公布。

市場尤關注滙控的預期信貸損失水平，集團第三季ECL為7.85億美元，按年減少逾一成。滙控指，今年全年的預期信貸損失提撥現時趨向80億至130億美元之間的較低水平。

新冠肺炎爆發導致利率下跌的影響持續，集團第三季淨利息收益率為1.2%，按年跌0.36個百分點，拖累淨利息收益僅錄64.5億美元，按年跌近15%。管理層預期全球低息環境將令淨利息收益持續受壓。

儘管滙控業績勝預期，惟收入增長仍有欠動力。祈耀年表示，在低息環境下會力拓費用收入相關業務，將聚焦於亞洲業務，冀抵銷低息環境對淨利息收入帶來的負面影響。對於今年滙控股價表現令市場大失所望，他指，過去一年經營環境困難，集團會於可控制的範圍盡力做好。

至於重組方面，集團則未有披露太多細節。財務總監邵偉信表示，截至今年9月底，已減少約5,000員工，預計至年底裁減總數約1萬人。根據業績報告，9月底止該集團全職僱員人數約為23.03萬人，較去年底減少5,034人，合約員工人數則為6,131人，較去年底減少1,280人。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，滙控上季業績勝市場預期，對股價會有支持，但再大升空間不多，該行前景仍受中美地緣政治風險影響，料其股價於33至34港元區間仍面對一定的阻力。

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