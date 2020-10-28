歐股收市受壓　滙控倫敦股價升逾3%

市場對於歐美地區疫情升溫仍感憂慮，歐洲股市周二(27日)受壓。英國富時100指數收報5,728點，跌63點或1.09%；法國CAC指數收報4,730點，跌85點或1.77%；德國DAX指數收報12,063點，跌113點或0.93%。

外電引述消息報道，德國政府將上調對2020年國內生產總值(GDP)的預測，由估計收縮5.8%，調整至收縮5.5%，意味着由新冠肺炎疫情大流行引發的經濟衰退，將較2009年全球金融危機時，經濟創紀錄收縮5.7%稍為溫和。

滙豐控股2020年第3季列帳基準稅前盈利按年倒退36.44%，至30.74億美元，勝於市場預期中位數20.68億美元。滙控倫敦股價收市升3.37%，報330.1便士，折合相當於約33.43港元，較港收市價33.8港元低0.37港元。

英國航空公司易捷航空售後回租9架飛機，籌集近4億美元，公司股價急跌3%。

能源巨頭英國石油公司第三季度純利1億美元，相比第二季度虧損67億美元，好過市場預期，主要受惠於油價上漲和沒有重大的勘探減值。英國石油收市下跌2.13%。

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