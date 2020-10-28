新興市場之父：美股正形成雙頂　恐不利後市

有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)接受外媒訪問時表示，踏入美國總統大選之際，美股標指正形成雙頂格局，可能是對投資者來說的一個危險警號。

雙頂是利淡的技術性指標，指一種資產的價格連續兩次觸及高位，但兩個高位之間只有溫和下跌，而如果價格跌破先前的支持位，就表明出現了雙頂。

麥樸思說：「如果你是看重技術分析，那很有趣，你會看到標指正在形成雙頂，這非常危險，因此我認為人們不僅擔心誰會勝出(美國大選)，而且還憂慮選舉演變為懸峙局面。」

他認為下周二(11月3日)的美國總統大選會對全球市場造成影響，倘若美股下挫，恐不利全球資產市場。麥樸思預期，民主黨候選人拜登如果勝出，短線將不利美國以至全球股市；長遠而言，投資者將觀望政治轉變，例如如果他決定不加稅，將對市場有利。

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