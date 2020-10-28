美股收市：道指跌222點　AMD急挫4%

美國大選臨近，加上當地疫情持續升溫，投資者入市態度保持審慎，美股3大指數周二(27日)個別發展。道指收報27,463點，跌222點或0.8%；標指收報3,390點，跌10點或0.3%；納指收報11,431點，升72點或0.64%。

距離美國總統大選結果揭曉只剩一個星期的時間，目前已有超過6,000萬美國人完成投票，創新投票速度紀錄，並可能創下100多年來最高的投票率。市場觀察家現在擔心，若特朗普爆冷贏得選舉，或選舉結果無法確定，有可能出現類似2016年那樣大舉平倉。

儘管全國性的民調顯示民主黨的拜登穩穩地領先於特朗普，但在搖擺州份，兩人的角逐要激烈得多，而結果如何主要是看誰能拿下搖擺州份。

星級分析員Tom Lee稱，現時疫情肯定並非朝向正確方向，市場對刺激措施的樂觀情緒亦減退，而且美國總統大選即將來臨，料選前市場將持續動盪。惟他相信當大選結束，無論結果如何，市場因鬆一口氣而出現升市，即使國會呈分裂局面，預期仍會達成共識，刺激方案只是規模不同而已。

美企業績陸續出爐，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)第3季純利倒退55%，至6.68億美元，收入亦跌22%至98.8億美元，兩個數字均好過預期，但股價周二收跌3.15%。

綜合工業企業3M上季純利跌10.7%至14.1億美元，經調整後每股賺2.43美元，高過預期的2.26美元，期內收入則增加4.5%至83.5億美元，增長主要來自個人防護裝備及家居產品。3M股價收市跌3.12%，報161.03美元。

美國晶片生產商AMD落實斥資350億美元股份收購同業Xilinx，AMD同時公布上季業績，純利跳升225%至3.9億美元，期內收入勁升56%至28億美元。AMD股價收跌4.07%，報78.88美元。

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