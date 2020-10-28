微軟上季收入勝預期　惟股價表現反覆

科技巨頭微軟公司公布，9月底止季度，收入按年增12%至372億美元，高於市場預期的358億美元，為連續第13個季度錄得兩位數增長；淨利潤139億美元，增30%，折合每股盈利1.82美元，市場預期為1.54美元。

期內，生產力和業務流程收入為123億美元，按年增11%；雲業務收入增20%至130億美元；其他電腦業務收入增6%至118億美元，當中遊戲業務Xbox內容和服務收入增長30%。

微軟股價周二(27日)盤後表現反覆，最新報211.71美元，跌0.72%。

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