Shopify擬與抖音海外版TikTok合作　股價急升4%

電商平台Shopify公布與社交媒體、抖音海外版TikTok進行合作。TikTok將為Shopify商家提供專門的渠道，以幫助Shopify平台上100多萬商家在TikTok上更方便地推廣產品。

Shopify於周二(27日)急升4.36%，收報1,082.89美元，其於盤後交易時段大致靠穩，報1,078美元。

TikTok將為符合條件的商家提供300美元的廣告贈送金額，以幫助他們啟動第一個廣告系列。兩家公司還將在未來幾個月中還將合作測試新的商家功能。

Shopify副總裁Satish Kanwar表示，很高興和TikTok成為合作夥伴，特別是現在正準備進入網上假期購物旺季。

TikTok全球業務解決方案副總裁Blake Chandlee表示，與Shopify的合作關係將幫助商家「吸引新的受眾並推動TikTok上的銷售」。

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