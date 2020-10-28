華爾街投資名宿：10大理由科技股已見泡沫

外媒報道，有「華爾街金童」之稱、與索羅斯等大鱷齊名的美國對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩(David Einhorn)在第三季致客戶的信中認為，美國股市在9月2日已經見頂，而主導市場的科技股陷入泡沫狀態，而且正在破滅。

他警告，現時股市重要的是市場心理，而不是估值，並列出十大理由股市出現泡沫。

1、【IPO狂熱】

在新冠肺炎疫情全球出現的時間裡，今年新股首次公開招股(IPO)卻激增。

2、【估值過高】

現時股市估值超凡，而且市場上出現了很多新的計算估值指標。

3、【股市集中在一個板塊和幾隻股票之中】

艾因霍恩引述數據指，美股標指前5大股票已經佔到整個指數的20%；而科技佔該指數的28%以上。

4、【很多人未有聽聞的次級股票在標指中市值急升】

艾因霍恩特別提及哪些股票，但他很可能指的是在疫情期間股價飛升的雲業務和軟件公司，當中很多公司的市值急升至超過200億美元，例如ZScaler、Okta、RingCentral等。

5、【公司的故事愈離奇，股價表現似乎愈好】

他指的可能是一些公司的業務計劃說得很美好，但卻連收入都沒有。

６、【遭指控詐騙的公司股票表現仍能跑贏大市】

艾因霍恩指，一些公司遭到指控涉嫌詐騙之後，卻基於市場普遍認為沒有執法風險，或不會承擔犯罪後果，因而股價繼續上漲。

7、【對於與業務無關的股票拆細反應過度】

他可能指的是蘋果公司和特斯拉在8月進行股票拆細，其後該兩家公司股價都大幅上漲了。

8、【零售投資者參與度增加】

由於疫情令社交活動出現限制，更多零售投資者參與股票買賣，而當中很多人只傾向集中買賣表現最好的股票。

9、【投機工具交易量增加】

他指出，市場上的投機產品交投急增，當中包括每周看升期權，以及一些一文不值的普通股。

10、【股市朝頂部的拋物線上升】

在疫情期間，股票已飆升至近歷史新高，尤其是在科技行業的推動下。

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