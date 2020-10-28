康方生物將公布6項產品最新研究資料

其中，以LBA研究形式發布派安普利單抗(AK105，PD-1)的兩項臨床研究，標題分別是：《PD-1單抗派安普利在二綫或以上已接受化療治療的轉移性鼻咽癌患者中開展的II期臨床研究》和《PD-1單抗派安普利在復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤患者中開展的II期臨床研究》。

另外，公司公布，已聘任在全球藥物開發領域擁有豐富經驗的倪翔擔任醫學資深副總裁，負責公司臨床非腫瘤醫學團隊、藥物警戒部門、臨床質量部門等工作。

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