【專家點評】陳樂怡：小心汽車板塊回吐獲利
2020年10月28日 07:00
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(中新社圖片)
歐美疫情惡化，港股跟隨外圍向下。恒指周二跌131點至24,787點。國指跌122點至10,003點。大市成交額為1,305億元。滙豐控股(00005)績後續升4.8%。中資金融股下跌，中國平安(02318)跌1.9%，建設銀行(00939)跌3.3%。傳內地要求放緩創業板新股申請速度，券商股受壓，中信証券(06030)及中金公司(03908)跌4.4至5.6%。
據中國水泥網資料顯示，10月份全國水泥價格指數累計已經上漲2.9%，突破150點水平。多區水泥企業陸續發布漲價通知。江蘇、廣西、福建、河北、河南等地企業已發出漲價函。鑑於基建施工需求仍然旺盛，第四季的水泥價格前景正面。其中，華潤水泥(01313)公布第三季業績，盈利受惠於出貨量增長、稅率下降，表現優於市場預期，加上估值不高，現中線吸納價值。
據國家統計局數據顯示，今年首九個月汽車製造業完成營業收入5.6萬億元人民幣，按年增長0.5%，扭轉首八個月下降的趨勢，佔到規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。事實上，參考在港上市的車企每月銷量數據，第三季銷售的確加快復甦，但實際盈利的改善幅度仍有待分曉。受惠於十一黃金周因素，汽車板塊短期累升不少，投資者或會趁第三季業績借勢獲利。
展望港股後市，歐美疫情惡化，連同美國總統大選帶來的不確定因素，不利於市場氣氛。再加上，螞蟻招股活動抽走市場巨額資金，限制港股上升動力。然而，中國正在召開五中全會，A股短期偏穩，暫時為中資股帶來支持，恒指支持位24,500點。
個股推介方面，長和(00001)將持有的40.2％股權赫斯基出售給加國同業Cenovus，以換取合併後企業的15.7％股份。預計該交易將產生每年12億加元的協同效應。另一方面，據媒體報道，長和可能以90億歐元的代價，出售歐洲鐵塔業務。事實上，新冠肺炎打擊長和的零售、石油甚至貨櫃箱港口業務，拖累集團股價疲弱。但是，最近的企業交易活動將有助於釋放其價值。長和市淨率為0.4倍，市盈率為6倍，而股息率超過5％，估值具吸引力。建議收集，向上阻力位為51.5元，向下止蝕價為42元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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