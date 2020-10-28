【專家點評】陳樂怡：小心汽車板塊回吐獲利

據國家統計局數據顯示，今年首九個月汽車製造業完成營業收入5.6萬億元人民幣，按年增長0.5%，扭轉首八個月下降的趨勢，佔到規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。事實上，參考在港上市的車企每月銷量數據，第三季銷售的確加快復甦，但實際盈利的改善幅度仍有待分曉。受惠於十一黃金周因素，汽車板塊短期累升不少，投資者或會趁第三季業績借勢獲利。

展望港股後市，歐美疫情惡化，連同美國總統大選帶來的不確定因素，不利於市場氣氛。再加上，螞蟻招股活動抽走市場巨額資金，限制港股上升動力。然而，中國正在召開五中全會，A股短期偏穩，暫時為中資股帶來支持，恒指支持位24,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299