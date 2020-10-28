鬧劇告終？傳Tiffany獲洽商下調每股收購價格

外電引述消息報道，全球最大奢侈品集團LVMH正與美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)進行談判，以解決雙方正在進行的160億美元(約1,248億港元)收購交易的爭議，當中包括或將每股蒂芙尼的收購價格由135美元，下調至130至133美元。

另有報道指出，蒂芙尼近期表示只要收購價格高於每股130美元，就願意重新考慮。

蒂芙尼周二(27日)股價漲4.93%，收報128.88美元，市值約156.4億美元。

LVMH擬收購蒂芙尼，原本是奢侈品行業史上最的收購案，但其後發展成收購鬧劇。受新冠肺炎疫情影響，LVMH一直試圖擺脫該筆交易，而蒂芙尼亦就此已提出訴訟，要求強制執行該收購協議，並指稱LVMH故意拖延交易的進行。LVMH則反訴稱蒂芙尼在疫情危機期間管理不善。

直至周一(26日)蒂芙尼表示，此次收購交易已獲得歐盟委員會批准，從而掃清所有監管障礙。

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