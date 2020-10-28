盛源控股考慮就上市委員會暫停買賣決定提覆核

根據上市規則第2B.08(1)條，公司有權在收到上市委員會決定後的7個工作日內，要求由聯交所上市覆核委員會對上市委員會決定進行覆核。

公司正審視上市委員會決定並正就其於內部及與其專業顧問進行討論，並考慮提交要求將上市委員會決定轉介至上市委員會作覆核。

倘公司未能於11月5日前未作出任何覆核要求，則股份將於11月6日上午9時正暫停買賣。在此之前，公司股份將繼續買賣。

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