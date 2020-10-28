【專家點評】王昕媛：中游製造業景氣好轉

我們通過統計，各行業庫存同比累計增速環比變動以及營業收入同比累計增速環比變動，來定位目前行業內企業庫存情況，其中第一象限為主動補庫存，第二象限為被動補庫存。

經歷了10個月的疫情后，我們發現，第一，愈來愈多行業進入主動補庫存階段，中游製造業為主，包括：電氣機械、儀器儀表製造、化纖製造、通用設備、造紙、家具、醫藥製造、橡膠塑料製造等。醫藥製造的被動去庫存則於境外疫情導致的出口增加所致。

第二，汽車行業、計算機通信電子設備、石油天然氣開採、紡織業等處於被動去庫存階段，或涉及TMT電子硬件產業鏈迭代整合，紡織業被動去庫存則於境外疫情導致的出口增加所致(20年1至9月紡織品累計出口增長37.5%)。

新能源車興起則帶動汽車整合從而推動汽車行業的被動去庫存，最新9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%，環比8月增長24.1%(相比較，9月乘用車市場同比增長7.3%零售達到191.0萬輛)。目前新能源車市場是多元化混戰階段，新能源三強為上汽通用五菱(9月份銷量24386輛)、比亞迪(9月份銷量19048輛)、特斯拉中國(9月份銷量11329輛)，後面還有蔚來、小鵬、威馬、合眾、零跑等新勢力車企。

第三，在海外疫情反复上升下，預期四季度出口帶動的補庫存將為更為明顯。同時預計，主要分兩個領域，一類是低技術的紡織、木材、家具、化纖等，另一類是前期已經處於高景氣度、有一定經濟價值，或可以代表新經濟發展的電氣設備、通用設備、金屬製品等。

第四，我們發現「緊信用」時期適合配置國企指數，以國企指數50只成分股的前20只做新樣本指數，在16年2季度至18年1季度，走勢前10的個股漲幅介乎99至526%。在20年2季度至今，走勢前10的個股漲幅介乎19至76%。所以，配合中游行業高景氣度，在當前信用偏緊周期下，更適合配置國企指數。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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