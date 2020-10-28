【專家點評】鄭勤龍：港股反彈料乏力　入市等時機

從卦象顯示，恒指走勢正處於《兌為澤》變《雷澤歸妹》之中。在易經，「澤」為水勢蓄聚的最低處。今「兌為澤」卦和「歸妹」卦皆帶有「澤」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的整固空間並不多。

承接上周預示恒指走勢先低後高的《天澤履》變《乾為天》卦，恒指上周三在24,695點開市，指數在翌日雖曾低見24,456點，但最後還是連續三日以陽燭守市，最高曾見24,970點，可說是應驗了潛龍養精畜銳往天上飛的「乾為天」卦卦象。

昨日大市在長假期後復市，一度曾回吐至24,600點水平，還幸最終只下跌了131點，收報24,787點，可說是應驗了警惕散戶不宜在長假期前部署過於進取的《天澤履》卦之卦象。

「兌為澤」卦帶有脫困之意，《雜卦傳》說「兌見而巽伏」，此句的「伏」可類化為下跌，而「見」則可為上升，然而由於在序卦來說，《兌為澤》卦是排於《巽為風》卦之後，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可理解為下跌後的反彈。

「歸妹」卦的卦辭曰：「征凶，无攸利。」「无攸利」即為現今白話的「無着數」，因此綜合了卦象的分析，大市在短期內的下跌空間雖然已不多，然而同時亦未出現可以大升的條件，故此散戶若在此水平貿然入市亦未必有着數，不如先觀看美國總統大選後的市場反應，然後再作部署方為上策。

玄學金融家 鄭勤龍

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