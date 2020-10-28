【名家筆陣】施羅德：聯儲政策潛藏爆泡危機

在最新的政策會議上，聯儲局暗示未來三年的利率將會維持在接近零的水平，以實現2% 平均通脹和就業最大化的目標。 從央行對經濟的展望可見，央行希望經濟在一段時間內維持「運行熱絡」的狀態，目的是為了推高通脹，並同時享受經濟增長加強和失業率下降的好處。然而，該項新政策亦意味著金融壓抑的程度將會明顯加劇。

等待我們的將會是持續三年的零息環境，為投資者帶來嚴峻挑戰。投資者要從儲蓄資金獲取收益將變得更為困難。這亦將引發他們追逐收益的熱潮，促使他們的資金湧入債券及股票市場，特別是投資到那些具有穩定股息的資產之上。

透過購債計劃及前瞻性指引，聯儲局已成功地放寬整體金融環境。聯儲局已在孳息曲線之上大幅下調利率，並壓低了各企業信貸市場的孳息率。現時，企業信貸亦是聯儲局購債計劃的購買對象。

由於美國國債孳息率通常會被視為環球標準利率，並用作資產價格的基準，因此，美國的寬鬆政策已對環球各國的資產造成影響。其他地區的央行雖然未有跟隨聯儲局的腳步，但儲戶已因為他們所在地的新冠疫情持續而需要面臨短期利率長期低企的問題。

雖然目前的經濟前景容許聯儲局採取如此寬鬆的政策，但有兩項明顯的風險將隨着金融壓抑加劇而來。

由於人們將無可奈何地需要通過增加儲蓄來實現投資目標，對消費開支產生抵銷效應將是其中一項風險。債券回報下降為養老金帶來負面影響，人們將被迫增加儲蓄才可獲取同等的收益。這種「節儉悖論」或會阻礙消費者增加開支的意欲。

此外，由於貼現率下降將導致退休基金的債務增加，從而迫使企業及地方政府增加供款及/或削減開支，因此，它們的開支有可能會受到與上述情況相同的影響。美國的開支已受到拖累，例如地方政府已需要透過削減其他開支來優先支付退休金款項。

然而，更大的風險也許是低息對市場的影響。雖然目前市場正在逐漸降溫，但除非通脹顯著回升(我們認為可能性不大)，聯儲局寬鬆貨幣政策所帶來的強大流動性支持應可再持續三年。

受此影響，金融的穩定性或會隨着投資者追逐市場回報而受到影響，甚至出現資產價格泡沫增加的情況。

如今，銀行已受到更嚴厲的監管，而央行亦已制定宏觀審慎政策來控制金融體系。然而，雖然銀行業的局面已經恢復穩定，但金融體系中的其他環節仍有可能存在風險。

其中一個危險是投資者會選擇以廉價的債務來提高回報，讓金融體系面臨泡沫爆破的風險增加。投資者或會因捲入不可持續的泡沫中而蒙受損失。

繼過去10年在控制通脹方面取得佳績之後，聯儲局現時已將其主要任務轉向就業最大化，以此作為解決貧富懸殊問題的手段。在今年3月份由新冠疫情引發的拋售中，投資者對聯儲局的救市行動滿懷感激。

然而，雖然市場波動性受到抑制，但救市的代價是投資者同時失去了獲取回報及實現儲蓄目標的機會。這種金融壓抑的代價可能是市場變得不穩定或出現投機性泡沫，而當泡沫爆破時，聯儲局或會遭到反噬。

施羅德投資管理首席經濟師及策略師 Keith Wade

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