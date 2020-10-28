愛帝宮與主席聯繫人訂獎勵協議　涉最多2億股獎勵股份

公司將向朱昱霏之聯繫人發行之最高獎勵股份數目為2億股獎勵股份，相當於公司透過發行最高獎勵股份數目後擴大之已發行股本約4.96%，股份設3年禁售期；每股獎勵股份發行價為0.55港元，較10月27日收市價每股0.51元溢價約7.84%。

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