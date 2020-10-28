【股民熱話】大笨象與螞蟻 誰值博？
2020年10月28日 08:00
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9月筆者亦提到「蟻多摟死象」呢個現象(https://bit.ly/2Tskxzr )，當大家都在蜂擁認購螞蟻集團，誰還會對股價低迷的大笨象有興趣？不過，公布季績後(https://bit.ly/2HGMm4C )，滙豐還是有得升，升幅近半成，都算是少見，主要係季績勝預期，且集團透露預計會在明年2月評估重派股息的問題，都算係有番個時間表。
咁若然滙豐的經營情況比市場預期好，且可能明年首季有望恢復派息的話，現價的滙豐值博嗎？筆者認為，滙豐的前景，取決於派息、全球疫情變化與經濟景氣、美國在大選後的貨幣政策走向之外，更大的不明朗因素，在於中美之爭下，滙豐會否成為磨心。即中國口中歡迎外資，實際行動卻有優次之分；而在美國眼中，凡與其制裁目標有交易關係的金融機構，都有機會成為其制裁目標。咁搞法，萬一咁唔好彩捲入中美金融戰漩渦，小股東難保一覺醒來，發現大笨象股價突然唔見咗一截！
當然，螞蟻集團都係特朗普政府關注的目標企業，只是至今尚未有行動，但相比之下，螞蟻集團係中國政府全力支持的中國企業，但滙豐呢？係英國註冊企業，係香港品牌企業。誰的靠山較大較穩當，股民心裏有數。
再講，未來一段時間，除非全球經濟出現大型復甦，好到大家都唔敢相信，否則在投資者眼中，論增長潛力，傳統產業仍會給新興產業比下去，螞蟻集團與滙豐既是新、舊產業的代表企業，中長期估值雖未至於會兩極化，但難免存在高低之別。若單純從博滙豐恢復派息的角度出發，建議候明年1月底2月初，再因應情況作短線部署。
東網產經專欄作者 帥哥
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