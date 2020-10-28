【股民熱話】大笨象與螞蟻　誰值博？

咁若然滙豐的經營情況比市場預期好，且可能明年首季有望恢復派息的話，現價的滙豐值博嗎？筆者認為，滙豐的前景，取決於派息、全球疫情變化與經濟景氣、美國在大選後的貨幣政策走向之外，更大的不明朗因素，在於中美之爭下，滙豐會否成為磨心。即中國口中歡迎外資，實際行動卻有優次之分；而在美國眼中，凡與其制裁目標有交易關係的金融機構，都有機會成為其制裁目標。咁搞法，萬一咁唔好彩捲入中美金融戰漩渦，小股東難保一覺醒來，發現大笨象股價突然唔見咗一截！

當然，螞蟻集團都係特朗普政府關注的目標企業，只是至今尚未有行動，但相比之下，螞蟻集團係中國政府全力支持的中國企業，但滙豐呢？係英國註冊企業，係香港品牌企業。誰的靠山較大較穩當，股民心裏有數。

再講，未來一段時間，除非全球經濟出現大型復甦，好到大家都唔敢相信，否則在投資者眼中，論增長潛力，傳統產業仍會給新興產業比下去，螞蟻集團與滙豐既是新、舊產業的代表企業，中長期估值雖未至於會兩極化，但難免存在高低之別。若單純從博滙豐恢復派息的角度出發，建議候明年1月底2月初，再因應情況作短線部署。

東網產經專欄作者 帥哥

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