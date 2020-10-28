【市前重點睇】道指跌222點 金價企1905美元
2020年10月28日 08:01
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●美匯指數企92.94，離岸人民幣(CNH)跌至6.7186，港匯觸發7.75，美元兌日圓處104.51，歐元跌至1.1779，英鎊見1.3029。金價報1,905美元。布油處41.2美元，紐油企38.81美元。道指期貨跌逾百點。
●於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出63.78億港元，全日累計沽出317.98億港元，令銀行體系結餘在10月29日增至4,496.36億港元。
●道指收報27,463點，跌222點或0.8%；標指收報3,390點，跌10點或0.3%；納指收報11,431點，升72點或0.64%。 https://bit.ly/31Pkke7
●微軟公司公布，9月底止季度，收入按年增12%至372億美元，高於市場預期，但公司股價盤後表現反覆。
●電商平台Shopify公布與社交媒體、抖音海外版TikTok進行合作。Shopify股價急升4.36%，收報1,082.89美元。
●華爾街投資名宿：十大理由科技股已見泡沫。 https://bit.ly/2G7XYgs
●新興市場之父麥樸思：美股正形成雙頂，恐不利後市。 https://bit.ly/3kAJy7w
●以史為鑑！美大選日前八日股市9成機會上漲。 https://bit.ly/34vu0we
●美國9月耐用品訂單增1.9%，遠勝預期。
●美國10年期國債孳息率跌3.34點子，報0.7676厘。
●港股ADR指數收報24,891點，升104點或0.42%。
●即月恒生指數夜期收報24,816點，升99點，高水29點，成交16,670張。
●紐約12月期油收報每桶39.57美元，升1.01美元或2.62%；布蘭特12月期油收報每桶41.2美元，升0.74美元或1.83%。
●紐約12月期金收報每安士1,911.9美元，升0.3%。
●英國富時100指數收報5,728點，跌63點或1.09%；法國CAC指數收報4,730點，跌85點或1.77%；德國DAX指數收報12,063點，跌113點或0.93%。 https://bit.ly/3dZs8yY
●【全球攬炒】上半年全球外商直接投資(FDI)按年縮近半，中國保持平穩。 https://bit.ly/3jDTLia
●螞蟻集團周二(27日)首日公開招股，認購反應相當熱烈，連中銀香港的孖展亦「借爆」！螞蟻單日勁吸金逾2,176億元，等於公開發售超購逾64倍，勢觸發回撥機制。
●香港9月出口彈9.1%，廠商續睇淡。 https://bit.ly/35HOSzx
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