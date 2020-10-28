【市前重點睇】道指跌222點　金價企1905美元

●美匯指數企92.94，離岸人民幣(CNH)跌至6.7186，港匯觸發7.75，美元兌日圓處104.51，歐元跌至1.1779，英鎊見1.3029。金價報1,905美元。布油處41.2美元，紐油企38.81美元。道指期貨跌逾百點。

●於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出63.78億港元，全日累計沽出317.98億港元，令銀行體系結餘在10月29日增至4,496.36億港元。

●微軟公司公布，9月底止季度，收入按年增12%至372億美元，高於市場預期，但公司股價盤後表現反覆。

●電商平台Shopify公布與社交媒體、抖音海外版TikTok進行合作。Shopify股價急升4.36%，收報1,082.89美元。

●美國9月耐用品訂單增1.9%，遠勝預期。

●美國10年期國債孳息率跌3.34點子，報0.7676厘。

●港股ADR指數收報24,891點，升104點或0.42%。

●即月恒生指數夜期收報24,816點，升99點，高水29點，成交16,670張。

●紐約12月期油收報每桶39.57美元，升1.01美元或2.62%；布蘭特12月期油收報每桶41.2美元，升0.74美元或1.83%。

●紐約12月期金收報每安士1,911.9美元，升0.3%。

●螞蟻集團周二(27日)首日公開招股，認購反應相當熱烈，連中銀香港的孖展亦「借爆」！螞蟻單日勁吸金逾2,176億元，等於公開發售超購逾64倍，勢觸發回撥機制。

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