中教控股2020/21學年招生學額增長75%

2020/21學年中，獲批准招生學額5.2萬名，較2019/20學年同期(下同)的2.97萬，增加75%；已註冊新生人數為4.12萬，增加47%；在校生總人數23.83萬，增加33%。

自2017年12月公司上市以來，集團服務學生的規模已擴大216%，而集團的學校數目已由3所增至13所。按規模及教學質量，集團多所學校已排名其所在地區及學科的第一名。

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