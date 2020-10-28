中教控股2020/21學年招生學額增長75%
2020年10月28日 08:10
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中教控股(00839)公布，受惠於政策對民辦高等教育的鼓勵和學生對高質量教育的強勁需求，以及集團學校網絡的進一步擴大，集團2020/21學年的高等教育學校的獲批准招生學額及已註冊新生人數均大幅增長，並帶動在校生總人數持續快速增長，進一步加強集團作為中國民辦高等教育領導者的地位。
2020/21學年中，獲批准招生學額5.2萬名，較2019/20學年同期(下同)的2.97萬，增加75%；已註冊新生人數為4.12萬，增加47%；在校生總人數23.83萬，增加33%。
自2017年12月公司上市以來，集團服務學生的規模已擴大216%，而集團的學校數目已由3所增至13所。按規模及教學質量，集團多所學校已排名其所在地區及學科的第一名。
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