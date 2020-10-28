【專家點評】陳錦興：中國燃氣回穩 入冬添動力
2020年10月28日 08:15
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美股再現波動，投資者在美國大選之前，開始緊張，本周避險情緒或再度升溫。此外，巨型新股螞蟻招股，市場有資金分流現象，料大市在24,500至25,000點之間持續震盪。在此形勢下，資金或轉向保守，燃氣股近期回穩，當中中國燃氣(00384)可以留意，公司早前已持續進行回購，而進入冬季，燃氣需求增及行業復甦，均有利其股價向好。
近期，中國燃氣的企業消息較多，上月與中國移動(00941)就基礎通信等業務合作訂戰略框架協議，雙方同意在5G有效賦能重點民生行業、燃氣行業與通信業務結合。早前，與廣東省發改委訂立廣東省大灣區清潔能源項目戰略合作協議，與江門、肇慶、及清遠等市人民政府訂立清潔能源項目上合作。種種動作均顯示，中燃銳意拓展業務規模及網絡覆蓋。
此外，中燃股價年內累跌約15%，9月跌至近20元水平，而公司亦開始進行回購，反映股價跌幅過度，價值浮現。現時股價已由低位回升約18%，市場信心正在轉強，加上進入冬季，傳統上利好燃氣股。隨着內地經濟復甦，中燃有望達致全年銷氣量升15%及新接駁550萬戶的目標。
儘管疫情有一定影響，燃氣行業的增長料平穩，預期中燃全年盈利仍有15%增長。以現價計，預測市盈率約11倍，估值並不昂貴，中短線走勢維持向好。建議24元吸納，目標價28元，若跌穿22元宜止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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