【專家點評】陳錦興：中國燃氣回穩　入冬添動力

此外，中燃股價年內累跌約15%，9月跌至近20元水平，而公司亦開始進行回購，反映股價跌幅過度，價值浮現。現時股價已由低位回升約18%，市場信心正在轉強，加上進入冬季，傳統上利好燃氣股。隨着內地經濟復甦，中燃有望達致全年銷氣量升15%及新接駁550萬戶的目標。

儘管疫情有一定影響，燃氣行業的增長料平穩，預期中燃全年盈利仍有15%增長。以現價計，預測市盈率約11倍，估值並不昂貴，中短線走勢維持向好。建議24元吸納，目標價28元，若跌穿22元宜止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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