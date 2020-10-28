【專家點評】石醴泉：人民幣會繼續升值嗎？

人民幣在過去4個月穩定升值，截至今年10月初，人民幣兌美元累漲約6%。那麼，究竟是甚麼因素在推動人民幣升值？升勢又能否持續呢？

要了解升值原因，首先要明白資金流動方向，資金流大約可分拆為兩類，分別是貿易服務資金流和投資資金流。中國國家外匯管理局定期公布外貿和資本流動的數據，投資者可以從中發現一些端倪。

首先談的是貿易和服務。中國是一個商品出口大國，雖然從2018年初開始，中美貿易戰開打，美國隨後開始對中國進口商品徵收高關稅。及其後在今年年初，第一階段貿易協議中迫使中國多購買美國農產品。但事實上，中國貿易順差在過去數月不但沒有減少，反而還在二季度創出歷史新高。作為世界工廠，中國製造業絕不是浪得虛名。首先，中國是環球醫療保護裝備的重要供應商；第二，西方國家「在家工作」的政策刺激了電子產品需求，一定程度上也對中國有利；第三，疫情在中國早早受到控制，在環球疫情肆虐之時，國內工廠已經有序復工。

中國從2009年起，服務業資金流長期錄得逆差，主要因出境旅遊所致，這也是中國政府平衡貿易順差的手段之一。長期不斷讓外匯儲備增加，不單會被西方國家詬病，也會增加國內通脹風險和人民幣升值的壓力，減低出口競爭力。在過去數月，環球跨境旅遊業受新冠疫情影響幾乎完全停頓。中國居民離境旅遊人數大減，服務業資金流赤字也因此大幅減少。

貿易盈餘增加，而服務業外流資金減少，部分解釋了人民幣在過去數月升值的原因。

至於投資資金流，則可以參考港交所債券通、滬港通和深港通的數據。在過去3個月，經過債券通而流入中國的資金平均每個月大約有206億美元，遠高於由債券通推出以來的月平均77多億美元水平。主要原因在於美國為了支持疫情下的經濟，把利率大幅減低。反觀中國疫情控制得比較好，所以不需要大幅放寬貨幣政策。10月19日的數據顯示，中國政府10年債券利率為3.2%，比美國0.7%高出2.5個百分點，中美息差處於過去10年來的高位。收益率較高的中國國債對外國投資者自然具有較高吸引力。

那麼，基於以上促使人民幣走強的動力，人民幣會否繼續其升值趨勢呢？在10月12日，中國人民銀行決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，由20%降至零，代表政府認為人民幣預期平穩，不再需要用政策支持匯率。中國資本帳還未完全開放，政府對人民幣匯率仍有較大控制權，可以透過不同手段控制匯率升跌。但疫症一日未穩定下來，中國貿易和服務盈餘難以回落，對美元利率差距短期內也難以改變。我們認為，這兩個因素會繼續對人民幣匯率產生支持。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)

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