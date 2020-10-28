【數碼商機】邵志堯：Zara及H＆M終將沒落？

一代宗師李小龍的武術哲學便是「天下武功，唯快不破」，Fast Fashion迅銷時裝也是一樣，幾年前速度最快的算是Zara和H&M，他們打敗了ESPIRIT和Gap，但是今天卻被SheIn用同樣招式打倒。

SheIn是一家2008年成立的南京公司，它和韓都衣舍不一樣，韓主攻內銷市場，而SheIn主打國際市場，針對是15至25歲的年輕人，在網絡上稱得95、2000得天下，說得一點也不錯，去年的銷售額是300億元人民幣，相當於七分一個Zara和兩倍半的H&M，今年上半年疫情關係已超越400億，全是通過線上銷售，反而Zara要關店1,200家，在此消彼長下很有機會追貼或超越Zara。

SheIn憑的就是平、多、快和好這四字訣，即策略大師米高波特常常提及的競爭優勢，把競爭對手比下去，便能完成大業，他們的貨品平均單價在12美元，比其他快銷時裝公司18美元便宜，主要原因就是沒有零售店舖，省卻了很多成本，令價格具備競爭優勢。多款式產品也是另一撒手鐧，2019年有超過15萬個SKU，比Zara的12萬還要多，每天都有最起碼十幾款新品上線，另其手機Apps黏度提高。由構思設計到量產只需要14天，也比最快的對手Zara的20天為少，原因是在內地已成熟的分工，善用人工智能簡化設計程式和生產工序，內地的垂直式產業園生產模式，產生的規模和協同效應，其他地區不可比擬。他們嚴選生產代工，每件衣服不能超過三組線頭，不達標準隨時有後備代工頂上，絕不能因價格放棄質量。

今天是得九五、千禧得天下的年代，圖像和視訊是他們溝通和接收資訊的工具，他們嚴格挑選攝影師，因為沒有實體店，只靠手機的相片挑起用戶的購買意欲，每件衣服就是靠五張構圖細緻的照片去銷售，所以挑選和培育攝影師是重要工作之一。

從前的名牌如Espirit、Gap、Brooks Brothers等生意每況愈下，歸咎疫情和經濟環境，但另一邊廂如韓都衣舍和SheIn的業務以倍數增長，並起步在近乎沒有資源的狀態之下，這說明管理層並未能與時並進，仍然抱緊舊有的成功模式，不知道世界的運作已被互聯網完全顛覆，被淘汰是逃不掉了。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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