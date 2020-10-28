北海道Niseko Hirafu展銷全場爆滿 聯排別墅只售400萬元起

北海道二世古為全球資名滑雪度假勝地，更是香港人每年冬季賞雪打卡必到景點，每逢聖誕節都逼滿來自世界各地的遊客，酒店、民宿房間「一房難求」。不少國際跨國集團早已看準先機，爭相進駐當地物業市場，帶動近年地價升幅稱冠全日本。而東日物業創建發展首個位於二世古的旗艦項目Queens Park CK Village Niseko Hirafu，過去周末舉行首個展銷會及講座，現場情況墟冚，超額認購5倍，聯排別墅售價只由約400萬元起(港幣．下同)，送全屋裝修、傢電之餘，更提供首4年5厘租金回報保證。

東日日本物業顧問Keith Wong(黃冠陞)表示，Queens Park CK Village Niseko Hirafu以發展商之名「東日物業創建發展有限公司」於北海道二世古首個旗艦項目，合共只提供10個單位，每伙均為兩層高的兩房聯排別墅，面積介乎639至923方呎，售價由約400萬元起。每個單位地下都設開放式廚房，兩個睡房都設於一樓，並擁有蓋露台。而大單位地下大廳更設全落地玻璃，讓住客冬日裏在屋內都可觀賞飄雪美景。

而凡於展銷會期間決定入市項目，買家可獲贈全屋傢俬及電器，而民宿公司更提供首4年5厘租金回報保證及租務管理服務，租金更可以直接匯入買家香港銀行戶口。

Keith續稱，每次談到北海道，大家都會聯想到滑雪，每個冬季都會吸引成千上萬的旅客到訪，對住屋需求特別強勁。而是次項目正位處Hirafu這個地方，為全北海道最旺消費區，近年已吸引不少大型財團爭相進駐或收購當地項目，帶動該地區地價升值，連續3年成為全日本地價升幅最顯著地方，單單2019年升幅都達30.65%，而2018年按年升幅更達52.59%。

而由項目4分鐘車程直達「Hirafu十字街」，以及全國最大規模的滑雪場「Grand HIRAFU」，鄰近設多間超市、餐廳、酒吧及大型溫泉，為當地商業中心區。Keith表示，現時十字街大型項目面積約600至800方呎的分層住宅單位，樓價普遍已達1,000萬至2,000萬元，而是次聯排別墅售價只由約400萬元起，做價可謂相當吸引。

至於租務市場方面，他解釋，Hirafu租市與東京、大阪等地方不同，租客都以短租旅客為主，所以當地酒店、旅館及民宿等反而是主流物業，旺季時一晚房租隨時可達過萬元水平，但都經常出現爆滿情況。因此，區內物業單計冬季租金收入，全年平均回報率已可達5至8厘水平。

Keith又表示，項目自軟銷以來，已收到逾千個查詢，當然大部分客人都是滑雪愛好者，除年輕新一代外，年齡介乎30至50歲，甚至年紀更大客人所佔比例亦不少。其實很多香港人，都鎖定北海道為冬季交際應酬的好去處，是每年必到景點，所以除投資者外，用家所佔比例亦不少。

項目於過去周末期間，舉行首場展銷會，市場反應熱烈，很多有興趣買家都親身前來了解。參加者劉小姐表示，本身在香港已擁有物業，由於本港樓價太貴，意向再買海外物業投資，留意到項目回報率高，所以特意前來了解。另一位參加者周先生則表示，每個人投資需要不同，本身一直有留意海外物業市場，未來匯率變動下，海外物業投資價值更高。

投資海外樓市，近年已成為香港人投資新方向。Keith提醒，買日本物業投資，就一定要找信得過的代理幫忙，始終購買海外物業有如「隔山買牛」，過程中會有很多事情要處理，所以一定要透過有信譽代理公司入市。而日本地大脈搏，但不是每個地方都具投資價值，所以投資時要小心選擇。

而值得一提，有別於香港及其他地方，海外買家購買日本物業時，並不設額外稅項，一般使費僅為樓價約6至6.5%，而買家更有機會可以承做銀行7成按揭。

東日日本物業顧問具8年代理日本物業經驗，至今促成逾千宗成交，由2017年起以發展商之名「東日物業創建發展有限公司」，開始在大阪進行收購、翻新及打造全新項目，務求為香港買家在日本尋找投資回報率高的物業。公司熟悉當地不同物業買賣流程，至售後服務如裝修、翻新單位、放租及租務管理都有專人負責，而專屬的後勤團隊，更讓香港買家隨時可以找到日本當地同事，即時解決問題。此外，公司設全球首個「樓換樓」服務，業主只需補回差價，即可換購世界各地不同物業。

事實上，多項國際盛事如奧運會等，都將輪流在日本舉行，不少跨國大財團及基金公司都先後注入巨額資金，帶動當地樓價及地價同時急升，未來十年將是日本黃金時代，物業升值潛力亦被看高一線。

東日日本物業顧問將於本周六、日(10月31日、11月1日)，於尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行新一輪展銷及投資講座，想得到日本投資買樓最新資訊，歡迎到場參觀！

【日本物業展銷】

日期：10月31-11月1日 週六至日

時間：上午11時至晚上7時

投資講座︰下午2時30分及4時30分

地點：尖沙咀馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳 (海港城連卡佛旁)

致電或親臨查詢︰ 2111 1748 / 6381 1308

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