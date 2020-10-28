人民幣速遞：中間價跌至6.7195　兌每百港元報86.64

中國外匯市場自律機制秘書處周二(27日)正式公布，人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。中國外匯交易中心今(28日)公布，人民幣兌每美元中間價報6.7195，較上日下調206點子，連跌4日。

離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7152，每百港元兌86.64元人民幣。

亞洲市，美匯指數報93.144。

豐業銀行策略師高奇表示，人行此舉不是阻礙升值，而是希望匯率雙向波動，預計調整之後人民幣兌美元仍會漲到6.5。

東方匯理的經濟學家Dariusz Kowalczyk認為，人行不會在意人民幣小幅升值，但若繼續升值過多，人行可能會口頭干預或者入市干預，不過，這種情形可能性不大。

上述公告指，今年中國外匯市場運行平穩、國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動、彈性增強。據了解，近期部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

公告又提及，調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性和有效性，讓外匯市場自律機制中市場主體發揮作用。

周二早些時候外媒引述消息人士透露，人行已暫停在人民幣中間價計價中使用逆周期因子，要求14間銀行提供及調整其模型，以更好地反映匯率的彈性，使市場有更大空間主導人民幣。

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