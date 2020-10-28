港股偏軟　滙豐回吐3%　騰訊阿里齊破頂

港股跌幅擴至超過150點，恒生指數低見24,625點。國企指數跌60點，再失守一萬點大關；科技指數亦回軟，主板成交280億港元。

滙豐控股回吐3.5%報32.6元，是表現最差藍籌，拖低恒指68點。其他金融股都受壓，中國平安跌1.9%；恒生銀行跌1.3%；工、中、建三大內銀股跌0.9%至1.5%。

大型科網股撐市，騰訊及阿里巴巴齊創新高。騰訊高見597元，暫升1.2%報592元。阿里高見308元，暫漲2.2%企307元。美團點評升1.4%報270元；小米集團回穩，企21.1元。

萬洲國際績後有追捧，股價飆近8%，是表現最佳藍籌。公司首三季純利按年增長逾8%。

【09:20】阿里巴巴創新高 滙豐回軟

道指期貨續跌過百點，港股開市缺乏方向，恒生指數跌13點，報24,773點；國企指數高開11點，報10,014點；科技指數升29點，報7,577點。

螞蟻招股熱爆，阿里巴巴股價高開1.4%，創304.4港元新高。騰訊亦升0.4%，開市報587.5元。小米集團升0.4%；美團點評無起跌。

滙豐控股回吐0.7%，開市報33.55元。其他重磅股表現乏善足陳，中國平安跌1.4%；中國移動跌0.6%；友邦保險跌0.5%；建設銀行跌0.2%；香港交易所及工商銀行無起跌。

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