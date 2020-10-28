中美金融戰：美參議員提案禁列入黑名單中企進入美市場

外媒報道，美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)及布勞恩(Mike Braun)周一(26日)提出議案，要求禁止被華盛頓列入黑名單的中國企業進入美國資本市場。

該議案為《美國金融市場誠信和安全法》(American Financial Markets Integrity and Security Act)，提出禁止美國的投資公司、退休基金和保險公司入股被美國商務部列入實體清單，或被美國國防部列入受中國軍方支持公司名單上的中國公司，包括該些公司的母公司、子公司、關聯公司或控制實體。

美國五角大樓在今年6月把中國科技巨企華為、海康威視、中國移動及中國電信等20家中國知名企業列為中國軍方擁有或控制的公司後，8月又認定11家中國公司為中共的軍事企業，其中包括中化集團等。

事實上，被列入美國商務部實體清單上的中國公司更多，包括華為及其38家關聯實體、33家涉及在新疆侵犯人權和軍事採購的中國實體以及參與在南中國海填海造島並將人工島礁軍事化的24家中國公司。

根據美國國會設立的中美經濟與安全審查委員會(USCC)的統計，包括11家國有企業在內的156家中國公司在美國三大交易所上市，其總市值達1.2萬億美元(約9.36萬億港元)。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299