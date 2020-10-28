鴻海與中保投資成立規模200億人幣私募基金

台企鴻海集團周二(27日)宣布，與中保投資在富士康台北總部及上海陸家嘴中國金融信息中心視頻連線舉辦了戰略合作協議簽字儀式，發起設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模人民幣100億，總規模200億（新台幣約852億），並共同設立市場化平台。

基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數字健康、機械人、新世代移動通訊、人工智能、半導體等重點領域及新基建方向，聚焦投融資項目進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及交叉宣傳等領域積極探索嶄新的合作模式。

外媒報道，雙方透過此次合作簽約，後續中保投資將通過股、債、夾層等方式，引導長期穩定資金投向科技創新和新基建領域，支持富士康在內地市場的產業布局，助力「六穩」工作和「六保」任務。

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