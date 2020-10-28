新冠肺炎：美國餐飲業銷售改善　惟新成本令盈利添壓

外媒報道，隨着消費者恢復正常活動，美國連鎖餐廳包括星巴克、Taco Bell母公司Yum Brands等的銷售可望改善，惟工資、商品和防疫的成本增加，持續壓抑收益表現。

餐飲業是新冠疫情期間受創最深的行業之一，目前一些地區的營運仍有座位限制，但已較今年上半年的情況有改善，惟此後企業除要投資在招聘勞工，還須增加清潔用品、外賣外送服務等項目支出，令利潤承壓，商品成本上升亦不利毛利表現。

報道引述多美樂薄餅店示，部分食材價格從第二季低點攀升到第三季創紀錄；Chipotle Mexican Grill Inc亦表示，高價牛肉削弱了利潤率。這兩家企業近期的業績均顯示，儘管銷售增長且營收勝預期，但因防疫相關的費用增加下，顯著削弱盈利表現。

此外，星巴克周四(29日)將公布業績。

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