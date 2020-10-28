傳Apple購西班牙AI視頻公司Vilynx　涉3.9億元

據外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)已完成收購西班牙初創公司Vilynx，交易規模約為5,000萬美元(相當於3.9億港元)，以協助iPhone製造商改善運用在許多應用程式(App)及服務的自家人工智能(AI)。

Vilynx主要側重於視頻內容相關的人工智能技術及計算機視覺技術開發。該公司技術可通過AI，處理分析視頻內容、對原始視頻進行分類、提供視頻，文本及圖像的元數據。同時，將提供相關的內容標籤，增強搜索功能的針對性。

市場揣測，Apple或將此技術應用在Siri及搜尋服務上，也可能運用在旗下相片App、Apple TV+及新聞App之上，以豐富其內容。

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