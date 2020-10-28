麥樸思警告：標普500指數呈「M頭」 美股勢危因為「他」....

美國總統大選逼近，恐慌指數VIX續升，有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)最新警告，目前標普500指數呈現「M頭」的危險訊號，後市令人憂慮，若拜登勝選將不利市場。

標指9月2日衝上3,580點創歷史新高，之後科技股賣盤湧現，拖累標普大幅回吐，但10月中旬再度反彈至3,500點以上。本年以來，標普已大漲逾5%。周二(27日)標指下跌10點或0.3%，收報3,390點。

外電報道，麥樸思表示，11月3日美國大選已對美股構成巨大壓力。從技術線形看，標指正逐漸出現「M頭」形態，是相當危險的信號，投資者不僅關注誰會勝出大選，亦憂慮選後股市走勢。分析師普遍認為，如果選舉結果出現爭議，最終要透過最高法院裁定，政治不確定性將對全球股市帶來衝擊。

麥樸思認為，除美國外，全球投資人亦聚焦美國大選，因美國市場下跌將影響所有人。若民主黨總統候選人拜登勝選，將不利美國及全球市場，所幸只受短暫影響，投資人等待拜登推出政策。若拜登不加稅，對市場將是有利居多。

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