中國經濟：海南出台9項試行政策支持高新技術企業發展

海南省人民政府關於印發海南省支持高新技術企業發展若干政策(試行)的通知，提出9項政策，包括：

1、支持高新技術企業享受海南自由貿易港政策

高新技術企業科研和生產所需進口的原輔料、設備等按規定進入自貿港相關政策的「正面清單」或者不列入「負面清單」，享受「零關稅」政策。高新技術企業的高端人才和緊缺人才，根據相關規定享受海南自由貿易港個人所得稅優惠政策。高新技術企業新增境外直接投資取得的所得，免徵企業所得稅。

2、獎勵高新技術企業加大研發投入

對高新技術企業研發經費增量給予獎勵，每年額度為企業年度研發經費增量的30%，規模以上企業(納入省統計局一套表網報平台企業)不高於200萬元人民幣(下同)，其他企業不高於100萬元；研發經費以企業所得稅納稅申報表中「可加計扣除研發費」為準。

3、獎勵新增高新技術企業

鼓勵各市縣、洋浦經濟開發區對首次通過高新技術企業認定的企業給予不低於20萬元的認定獎勵。

4、獎勵引進高新技術企業

有效期內整體遷入我省的高新技術企業，按企業完成遷入註冊後12個月的固定資產投資、研發投入等給予獎勵，額度為企業完成固定資產投資的5%或研發投入10%，最高不超過500萬元。

5、鼓勵高新技術企業積極申報海南省重點產業扶持獎勵

在海南省重點產業扶持政策中支持高新技術企業發展，鼓勵高新技術企業加大研發投入、自主創新，增強核心競爭力。高新技術企業一旦簽訂「對賭」協議，要採取有力措施，落實「對賭」條款。

6、減免高新技術企業房產稅和城鎮土地使用稅

高新技術企業經營發生嚴重虧損，繳納房產稅、城鎮土地使用稅確有困難的，可按規定申請房產稅和城鎮土地使用稅困難減免稅。

7、保障高新技術產業用地

將高新技術產業用地納入各級國土空間規劃，鼓勵市縣創新用地供給，實行帶項目招標或者掛牌、長期租賃、先租後讓、租讓結合、彈性年期等供應方式供地，同時積極盤活閒置土地和城鎮低效用地，保障高新技術產業發展用地需求。

在新一輪產業用地基準地價標準出台前，高新技術產業項目用地的基準地價，可按照相對應土地用途現行基準地價的60%確定，經省招商聯席會議審議通過的具有重大產業帶動作用的高新技術產業項目的基準地價，還可結合全國工業用地最低價標準，由市縣政府按照集體決策方式確定產業用地出讓起始價和底價。

在高新技術產業園區積極推行實施標準地制度，支持市縣政府以土地使用權作價出資或者入股方式，向園區平台供應標準廠房、科技孵化器等用地。

8、加大高新技術企業金融支持力度

用好、用足現有的金融扶持政策，依託銀行金融機構和政府性融資擔保機構，創新開發科技貸款保險資金池、融資擔保、科技保險、貸款貼息等符合我省高新技術企業需求的科技金融產品，為高新技術企業提供信貸和融資擔保等金融服務。

9、大力支持高新技術企業科技創新

申報省重大科技計劃項目和課題的企業一般應為高新技術企業或在本領域國內、省內具有技術優勢的企業，高新技術企業申報省級科技計劃項目不受限項限制。大力支持高新技術企業建設省企業技術中心、重點實驗室、技術創新中心、院士創新平台、成果轉化中心、國際科技合作基地等科技創新平台，省級創新券加大支持高新技術企業技術創新和技術服務力度。

上述政策自公布之日起施行，至2022年12月31日結束。政策期滿後，根據高新技術企業發展情況，適時調整。

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