日本ANA半年蝕139億港元　料全年虧損高達377億港元　

持有全日本航空(All Nippon Airways)的全日空控股(ANA HOLDINGS)周二(27日)公布公布最新財報，受新冠肺炎疫情影響，旅客量大減，截至2020年9月底止上半年公司錄得虧損1,884億日圓(折合約139億港元)，去年同期錄得盈利567億日圓(約42億港元)；預計截至2021年3月底止全年度淨虧損將高達5,100億日圓(約377億港元)。

全日空宣布，決定利用次順位貸款(Subordinated Loan)方式，從銀行方面調度合計4,000億日圓(約295億港元)資金應急。該公司表示，航空業務暫時縮小，也會從東京羽田機場開始恢復飛航。作為重要營運據點的東京成田機場也會階段性重啟，廉航的樂桃航空，當前也會將營運重心放在大阪關西及東京成田機場的日本國內航線業務。在2020年度將有35架飛機退役。

在飛機及設備方面所發生的減值虧損，也在帳面認列1,100億日圓(約81億港元)的特別損失，另本年度預估不會實施派息。

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