中國9月續增購美國商品 惟與第一階段貿協目標仍有距離

外媒報道，隨着經濟逐步回穩，9月中國持續加大採購美國商品，惟採購額與跟美國簽訂的第一階段貿易協議所設定的全年目標仍有相當距離。

根據海關總署數據，9月中國由美國進口的石油、黃豆及汽車大增，令單月總額達到創紀錄的99億美元，惟據累計金額計算，中國目前採購量僅及全年1,700億美元總目標的38.5%。

根據中美第一階段貿協，中國承諾到2021年底，在2017年的水平上再購買2,000億美元的美國商品和服務。惟受到疫情打擊，首季需求暴跌，其後中國經濟逐步復甦，並加大來自美國的進口量。9月中國對美國能源產品的採購量按月增長約75%，反映冬季臨近中國加大進口廉價美國石油。此外，中國從美國購買的農產品價值增長約60%，來自於黃豆進口增長6倍以上，棉花的進口額度增加。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299