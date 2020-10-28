台灣華南金控解散旗下香港華南永昌證券

台媒報道，台灣上市公司華南金控(2880.TW)子公司華南永昌證券上半年因權證避險不及錄得大幅虧損，故華南永昌證券決定解散轉投資華南永昌(香港)，透過其股息發放與解散清算返還股本等，累計可拿回約五、六億新台幣(約1.35億至1.62億港元)資金。

報道引述華南金表示，華南永昌證券因為累計虧損嚴重，因此陸續辦理減資彌補虧損與私募增資，但減資16億新台幣後增資僅4,500萬新台幣，故淨值提升還有賴於盈餘增加，而華南永昌(香港)因為原本就不賺錢，故決定解散，套回投資股本金額。

據華南金控在官網發布的公告顯示，華南永昌證券(香港)董事會通過辦理解散案，惟仍需待母公司華南永昌綜合證券董事會通過，並經主管機關核准方能生效。

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