美國大選：特朗普VS拜登　經濟政策有何不同？

美國總統大選臨近，美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的主要經濟政見有別。外媒分析，兩人的政策主要有以下五大差異。

●美國第一與美國唯一

分析指出，特朗普和拜登核心政治理念與實際政策的最大差異，在於特朗普表面上堅持「美國第一」，實際上是在走「美國唯一」的「孤立主義」；而拜登則主張「恢復美國的領導地位」，在國際事務上既爭取主導，也重視與各國的相互協調，使美國重回「國際主義」，保持「全球一體化」基礎。

●氣候變遷與能源政策

特朗普與拜登之間的最大政策矛盾，也在於氣候變遷和相關的能源政策。特朗普認定氣候變遷之說純屬騙局，美國因而退出巴黎氣候協定，並鼓勵開採頁岩石油及天然氣。

拜登則認為要重新加入巴黎協定，把發展綠能經濟與擴大基建相結合，保證第一任內對綠能投資1.7萬億美元，並聚焦於清潔能源及運輸系統電氣化。

●對伊朗政策

特朗普與拜登對伊朗立場也不同，特朗普政府退出伊朗核協定，拜登則主張伊朗若能遵守核協定，美國將重新加入協定，從而解除對伊朗石油的制裁，可能引發國際油市的新一波動盪。

●基建投資計劃

兩人都主張擴大基建投資、強化製造業。惟特朗普提出的兩萬億美元基建，缺乏詳情，難料最終是否落實；反觀拜登的基建計劃聚焦於氣候變遷，擴大政府採購及研發投資，同時加強監管金融與能源業，有較明確的部署。

●稅務與貿易政策

特朗普主張將減稅政策延伸到個人所得稅，惟拜登將改變特朗普的減稅政策，提高個人與企業所得稅稅率，並對企業海外生產課徵懲罰稅，給予回流美國企業10%的租稅抵減。

此外，在貿易領域，特朗普不會改變美中貿易戰基調，甚至可能進一步提高。拜登則很少談中美矛盾，保留政策彈性，但相信至少在上任初期不會大幅改變關稅措施，也可能繼續禁止美國企業供應關鍵零組件給中國。

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