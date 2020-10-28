港股格局：張智威料短期難突破 阿里上望330元
2020年10月28日 10:51
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信誠證券聯席董事張智威表示，美國紓困方案達成無期，美股連續兩日受壓，港股近日升至25,000點附近有阻力，加上世紀新股螞蟻集團(06688)招股，市場有超過萬億元資金凍結，亦令大市難有突破。他又補充，美國總統大選前，環球股市面對多個不明朗因素，大市短線或轉趨波動。
滙豐控股(00005)第三季業績好過市場預期，並考慮本財年恢復一次保守派息，股價周二(27日)升近半成。張認為其盈利未見有突破性增長，派息利好憧憬或已於股價反映，35港元頗大阻力，料股價短期將在30至35元之間橫行。
ATMX近日主要在高位整固，張最看好的阿里巴巴(09988)即市曾創出309.2元新高，相信股價有力再上，有機會上試320甚至330元，投資者短期可留意。
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