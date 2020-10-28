港股格局：連敬涵料騰訊公布業績前上試620元

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股周三早間大致跟隨美股道指下跌、納指上升的走勢，反映新經濟股繼續是較受市場歡迎的板塊。

然而，由於股市短期將面對美國總統大選的不明朗因素，市況或會相對波動，已持有新經濟股的投資者仍可繼續持有，但若想加注，宜待股價調整時吸納。

當中，香港上市科技股首選騰訊，因騰訊相對其他大型新經濟股升幅仍相對落後，而券商麥格理最新上調騰訊目標價至815港元，反映股價還有不少潛在上升空間。他認為投資者可待騰訊回落至560至570水平時吸納，博在下月公布季績前炒上600至620元水平。

恒指方面，周三早間曾跌穿24,600點，跌至近50天線水平(現處24,574點)，可留意能否守穩此水平，若然失守，下一支持位為20天線(現處24,164點)，上方兩萬五關口續有較大阻力。

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