美國大選：誰是贏家？看看華爾街的驚人預測…

美國大選下周舉行，美國華爾街對大選結果作出驚人預測！

事緣美國傳媒工作者Rey Masayaji發文分析，指美國華爾街在每4年一次的大選，都會依照幾大指標做預測，其中若以股票市場來分析，該指數自過去1928年以來至今，精準率高達87%，而這現象套用到今年大選，則很可能是特朗普會連任！

內媒引述Rey Masayaji表示，在所有能反映美國股票市場行情的股票價格指數中，很少有指數能比標普500指數覆蓋範圍更廣，更受大眾歡迎。因此也就無需奇怪，華爾街預言家們最喜歡用這個指數預測總統選舉結果。實際上，一家位於美國波士頓的證券公司「利普樂金融集團」指出，這個指數自1928年起就一直準確地預測了歷次總統大選結果，其準確度達到87%。而如果從1984年算起，則這個指數預測總統大選結果的準確率達到了100%。

● 美股標普500指數指標

具體的推測方法是：當標普500指數在大選前三個月呈上升趨勢時，則出自執政黨的候選人通常會入主白宮。而當該指數下降時，這通常意味着將有變化發生。報道引述利普樂高級市場策略師Ryan Detrick以最近的2016年總統大選為例解釋。儘管希拉利在當年總統大選中，是最有可能獲勝的熱門人選，但標普500指數不溫不火的走勢對她來說可不是好兆頭。

● 美股道指指標

Ryan Detrick還引用了另一個可做指標的「道瓊斯工業平均指數」，指出該指數在2016年大選前連續9天下跌。這也顯示，市場發出了一個信號，那就是特朗普獲勝的機會率，要比人們想像的高得多。

美國券商TD Ameritade首席市場策略師JJ Kinahan亦表示，標普指數是衡量華爾街對當政者信心的很好指標，大選前標普指數表現強勁，往往表明投資者相信現行政策會被繼續執行下去，可以放心購買股票，因為不必擔心政策出現變化。

就2020年總統大選而言，自8月3日起至今，也就是2020年總統大選日前三個月，標普500指數已經上漲了約5%。該指數在9月份曾一度疲弱，短暫下行，但很快觸底反彈。特朗普將股票市場的大升當作其執政至今主要的經濟成就，而股票市場的表現似乎也顯示出他保住總統席位的機會率，遠比許多民調顯示的要大。

● 美元指標

除了股票市場，另一重要判斷依據，則是作為全球通用貨幣的美元。由新冠疫情引發的經濟衰退以及美國聯儲局隨後採取的貨幣刺激措施，都導致美元相對於其他主要貨幣逐漸走弱，這使得全球最大的對沖基金--橋水基金創辦人達利奧(Ray Dalio)和摩根士丹利前首席經濟學家羅奇(Stephen Roach)等人開始質疑美元作為全球經濟最主要貨幣的地位是否受到了威脅。但美元似乎也預示了在選舉年誰將成為下一任美國總統。

Ryan Detrick表示，歷史表明，美元走強對現任總統來說並非好兆頭。這是因為美元走弱往往表明市場出現了風險偏好氛圍，這種市場氛圍通常以更健康的市場環境為特徵，投資者更願意將資金投資於股票和其他風險級別較高的資產。相反地，就如2008年全球金融危機，當年美元保持強勢地位，是因為當投資散戶抱有一種純粹避險心態而購進美元；當災難突然降臨時，資還是會去買美元。他坦言美元走強，確實通常被解讀為是執政黨總統候選人可能無法贏得選舉的噩兆。作為衡量美元走勢與總統大選結果之間關係的一個具體指標。

利普樂使用美國洲際交易所美元指數(ICE U.S. Dollar Index)在大選前三個月的表現來預測大選結果。而按照該公司的說法，在過去8次總統大選中，該指數曾經準確預測了7次大選的贏家，唯一一次例外，是在1996年克林頓在選舉中大勝連任。

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