分析指Apple iPhone全球活躍用戶已突破10億

資深蘋果公司(Apple Inc.)分析師Neil Cybart估計，9月Apple即尚未發表iPhone 12之前，其iPhone的全球活躍用戶已突破10億名，寫下里程碑！

外媒引述Neil Cybart指，儘管Apple 2018年決定停止公布該數字，但他不認為Apple 的iPhone銷售已達巔峰。他認為，現在有10億人擁有iPhone手機，Apple上市13年後，iPhone仍是常年最受歡迎和最暢銷的智慧手機。

另外，外媒引述消息指，Apple推出iPhone 13時會配備高通的X60 5G數據機，優於iPhone 12的X55 5G數據機，後者耗電造成續航力表現欠佳的問題。測試顯示，iPhone 12切換到5G網路時，整體續航力比使用4G時少約兩小時。

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