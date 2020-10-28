超級新股：螞蟻集團認購反應何解會這麼踴躍？

新股螞蟻集團引來全城認購熱潮，到底螞蟻集團為何藉得認購，你對這只超級新股有何認識？

螞蟻集團是中國最具影響力的科技企業之一，估計在中、港上市後，其市值可能高達3,100億美元，這使其市值與摩根大通接近，亦遠高於花旗集團和高盛，份量十足，難怪吸引這麼多海外資金流入香港部署認購。

2011年，阿里巴巴將支付寶剥離，就衍生出今日的螞蟻集團。如今，阿里巴巴持有螞蟻集團三分之一股權，馬雲是其控股股東，惟並非管理層成員。目前，螞蟻集團擁有16,660名員工，九成半收入來自高增長的中國內地市場。

支付寶的流行，改變了中國的消費支付模式，亦大大提高網絡交易的便利程度。螞蟻集團的用戶已超過7.3億名，是美國人口的兩倍有多，而所涉及的服務，非單單是普通購物，還擴展至申請小額貸款、儲蓄理財、購買健康和人壽保險等金融服務，而去年來自這些業務的手續費佔螞蟻集團總收入的一半以上。故嚴格而言，這只超級新股，非單是一只科技股，也是一只專注做中國市場的金融股，估值高得有道理。

此外，外媒引述資料顯示，截至今年6月年度，螞蟻集團在內地處理逾17萬億美元的數字支付，還為消費者和小企業提供了約3,000億美元的信貸；單是一個購物節，其系統每秒處理45.9萬筆支付，而相比之下，據講VISA每秒處理才6.5萬筆交易。

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