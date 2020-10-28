新冠肺炎：IATA料今年客運量跌66%　降明年航企收入預測

國際航空運輸協會(IATA)周二(27日)表示，預計2021年航空業收入將比2019年錄得的8,380億美元低46%。該公司基於對2020年第四季開始需求恢復的預期，原前預期為下降29%，最新預測顯示前景明顯惡化。

由於新冠肺炎疫情再度爆發和政府的限制，預期的復甦有所延遲，IATA預測2020年全年，客運量將比去年下降66%；單計12月需求料降68%。

IATA總幹事Alexandre de Juniac坦言，只要邊界保持關閉及或到步的隔離令仍在，2020年第四季將非常困難，幾乎沒有迹象表明2021年上半年會大幅好轉。他續稱，在缺乏政府財政援助下，以按當前消耗速度，航空公司平均僅剩餘8.5個月的現金，即使快速削減成本亦無法趕上收入減少的局面，

Alexandre de Juniac補充說，除非政府迅速採取行動，否則航空業約有130萬個工作崗位面臨風險，預計將產生骨牌效應。

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