【大行報告】中金上調歐舒丹目標價至18元

歐舒丹周三(28日)股價一度高見14.74港元，大漲7.4%；最新報14.6元，升6.41%。

中金公司稱，歐舒丹營業收入的逐季改善顯著，得益於中國內地、台灣等地區增長，以及網上銷售的亮眼表現。報告又指，天貓化妝品銷售第二季按年增長45%，9月按年增17%，歐舒丹產品線跑贏行業。

歐舒丹2021財年上半年集團的銷售淨額為6.16億歐元，按固定匯率計算下降13.1%。集團的網上渠道繼續表現更佳，期內錄得80.8%的可觀增長，佔總銷售淨額的40.7%。第二季度歐洲及美洲店舖逐步重開後，零售銷售適度回升，第一季度在亞洲的強勁銷售勢頭得以持續。上半年，中國、南韓及台灣分別錄得30.5%、37.4%和15.3%令人鼓舞的增長。

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