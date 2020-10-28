【大行報告】中金上調歐舒丹目標價至18元
2020年10月28日 11:15
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歐舒丹(00973)公布銷售數據後，中金公司隨即上調歐舒丹目標價20%至18港元，維持「跑贏大市」評級；同時將其2021及2022年度淨利潤預測，分別上調16%及15%，因銷售復甦好過預期，以及隨着銷售結構向網上傾斜，帶來潛在的利潤率提升。
歐舒丹周三(28日)股價一度高見14.74港元，大漲7.4%；最新報14.6元，升6.41%。
中金公司稱，歐舒丹營業收入的逐季改善顯著，得益於中國內地、台灣等地區增長，以及網上銷售的亮眼表現。報告又指，天貓化妝品銷售第二季按年增長45%，9月按年增17%，歐舒丹產品線跑贏行業。
歐舒丹2021財年上半年集團的銷售淨額為6.16億歐元，按固定匯率計算下降13.1%。集團的網上渠道繼續表現更佳，期內錄得80.8%的可觀增長，佔總銷售淨額的40.7%。第二季度歐洲及美洲店舖逐步重開後，零售銷售適度回升，第一季度在亞洲的強勁銷售勢頭得以持續。上半年，中國、南韓及台灣分別錄得30.5%、37.4%和15.3%令人鼓舞的增長。
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