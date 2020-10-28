新冠肺炎：全球經濟前景不明　中國復甦步伐存變數

外電報道，中國經濟復甦出現好壞參半的信號，雖然10月至今市道大致保持穩定，但小型企業變得更加謹慎，即使汽車銷量大增，但房地產市場持續疲軟。

報道引述渣打銀行經濟學家沈嵐和丁爽的研究報告中指出，內地經濟復甦步伐在10月份有所放緩，企業對年底的業務前景更為謹慎。儘管今年經濟不景氣，房屋銷售仍保持相當的韌性，惟中央收緊對房企的融資控制，房屋銷售開始降溫。

事實上，作為全球貿易晴雨表的南韓在10月首兩旬出口亦告惡化，儘管該數據受到當月工作日減少的影響，惟可能預示工業企業的利潤增長遇壓。

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