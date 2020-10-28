【旅業蕭條】ACI歐洲警告：近200個歐洲機場面臨破產風險

新冠肺炎疫情對航空業造成重擊，歐洲國際機場協會(ACI Europe)最新警告，如果旅客流量無法恢復，未來幾個月將有近200個歐洲機場面臨破產風險。

該協會估計，歐洲193座機場被認為是「面臨風險的機場」，主要為當地社區提供服務的地區性機場，支持着27.7萬個工作。協會稱，機場關閉意味着歐洲面臨航空運輸系統崩潰的可能性，除非各國政府加緊提供所需的支持。

該會數據顯示，10月中旬機場的旅客流量下降了七成，可見機場及航空公司營運成本實在難以負擔。

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